Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini pressišefi Dmitri Peskovi teatel on riigipea haigestunud, kuid ta jätkab oma töökohustuste täitmist.

„Midagi tõsist tal pole. Kõik on korras. /…/ Talv on väljas, saate ju aru,“ ütles Peskov ajakirjanikele vastuseks küsimusele, miks Putin on mitu varem planeeritud üritust ära jätnud.

Peskov märkis ka, et tänaseks oli kavas üks tähtis mikroelektroonikaga seotud nõupidamine, kuid see lükati edasi hilisemale ajale.

Esmaspäeval kohtus president Sotšis võistluse „Venemaa liidrid“ finalistidega ja vabandas, et ta räägib niivõrd vaikselt. „Ma vabandan, et räägin tasa, olen veid hääle kaotanud,“ sõnas Putin.

Alles 17. jaanuaril kuulutas Peskov ajakirjanikele, et Putinil on „raudne tervis“ ja ta võib olla „paljudele eeskujuks“.