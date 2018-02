Täna ilmus Õhtulehes lugu , kus elatise maksjad räägivad, et soovivad seaduse muutmist, kuna praegu olevat lapse ülalpidamine vaid ühe, lahus elava vanema õlul. Artikkel on saanud ohtralt kommentaare. Enamik lugejaid näib olevat seisukohal, et 250 eurot lapse kohta on tõepoolest liiga palju küsitud ning last ei saa võtta kui äriprojekti.

"Näiteks ma ei saa aru majapidamis- ja eluasemekuludest. Kas ilma lasteta siis elaks ema kuuse all? Neid makse peab ju tasuma ka üksi elades," ei mõista naine, miks mõned tahavad lapse ülalpidamiskulude hulka arvata ka majapidamiskulud.

"Näiteks mina elan oma lapsega korteris, mille üür ainuüksi on 800 eurot, kommunaalkulud otsa veel 400 eurot. Ma ei kujuta ette, et lapse isalt kasseeriksin 600 eurot ehk pool sellest lapse elaaseme peale, lisaks kõik muud (söök, riided, koolimaks jne) kulud. See on absurd ju. See on minu valik, kus ma elan ja keegi teine küll seda kinni taguma ei pea."

Kommentaariumis on sõna võtnud ka mitmed isad, kes enda keerulist olukorda kurdavad.

"Väike arvutus minu, kui kolme lapse isa vaatenurgast: teenin 1000 eurot, millest 750 maksan lastele. Kätte jääb 250. Ema teenib 1000 eurot + minult saadud 750 + lastetoetus 500, kätte jääb 2250 eurot," edastab mees kiire tehte.

"Lapsed elavad korteris, mille jätsin neile. Ise pean nii-öelda uut elu alustama 250 euroga kuus, mille eest pean suutma üürida korterit ja ennast üleval pidama. Lisaks on emal õigus peatada minu juhtimisõigus. Absurd on see süsteem, mis praegu on. Ja ärge öelge, et ma ei hooli oma lastest, hoolin küll, aga see mida nõuab minu käest riik koos eksnaisega, ei ole enam normaalne."

Võlglased lõpetagu kiun!

Üks konkreetse ütlemisega ema leidis aga, et tänapäeval pole 250 eurot lapse kohta enam kuigi suur summa.

"Tulgu võlglased ise maa peale tagasi," noomib naine. "Vaadake, mis on söögi ja lasteriiete hinnad, mis maksavad koolitused ning ravimid. Olen ise ema ja kui ma oma lapsele tehtavad täiesti tavalised igakuised kulutused kokku löön, pakkudes lapsele täiesti tagasihoidlikke võimalusi, siis tuleb see summa kuus kõvasti üle 500 euro."

Teine üksikema kirjutas, et tema eksmees lapsele alimente ei maksa. Naine nentis, et saab ka üksi lapsega hakkama, kuid elu alimentidega oleks märksa lihtsam.

"Laps ei arvaks, et me oleme vaesed ja tal oleks ka oma tuba," selgitas ema ning lisas, et alimentide mittemaksmise eest võttis ta mehelt lapse hooldusõiguse ära, et too ei saaks vanast peast lapselt midagi nõudma hakata.