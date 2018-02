Agu Uudelepp on tuntud Eesti politoloog, kelle raske võitlus vähiga eelmisel sügisel esmakordselt avalikkuse ette jõudis. Ehkki politoloogiadoktor pole elus ühtegi suitsu teinud, põeb ta neljanda staadiumi kopsuvähki. Siirded sellest olid jõudnud talle ajju ja Eesti arstid teatasid, et midagi pole enam teha.

Novembrist on Agu peas suur arm. See on ajuoperatsiooni tagajärg. Operatsioon, mille kohta Eestis öeldi talle, et ei siin ole enam midagi teha...

"Ma olen jäärapäine. Kiusu pärast ei sure ära," ütleb Agu ise.

Agul avastati kopsuvähk 2016 aasta alguses. 1,5 aastat hiljem selgus, et kopsuvähi siirded on jõudnud ajju. Agu tervis oli möödunud sügisel väga kehv. Ta köhis pidevalt, oli väga nõrk, suure osa päevast lihtsalt magas. Sõna otseses mõttes hääbus lähedaste silme all. Kui keegi küsis, mida Agu teeb Pariisis, ei tahtnud ta vastata. Mehe haigust hoidis pere vaid siseringis.

Agu haigusloo juures on detaile, mis panevad korduvalt küsima - miks arstid midagi ei teinud? Miks ignoreeriti ilmselgeid fakte?

"Lugesin oma epikriisid nüüd uuesti läbi," räägib Agu. "Maikuus kurtsin ma esimest korda, et mul on tekkinud mingi nägemise probleem. Pilt nagu hakkab lahku jooksma. Ja et tujukõikumised on tekkinud. Vihastan oma pooleteise aastase lapse peale niimoodi, et mine kätega kallale. Absoluutselt mitte minulik. Ja selle peale lugupeetud raviarst ütles, et noh, peaks minema silmaarstile silmasid kontrollima ja kui tunnete, et ärritunuks muutute, siis leidke keegi, kellega rääkida."