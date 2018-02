Suhtes muutuvad inimesed aja möödudes ja üksteist paremini tundma õppides vabamaks. Nad tunnevad end mugavalt ja ei pea esinema kellegi teisena. Kui me ise end kallima seltsis mugavalt tunneme, siis ei tähenda see, et kaaslane meie juures ei märkaks asju, mida me kunagi tema eest ehk varjata üritasime.

Mehel on hea näha, et toitud tervislikult ega hoia end tema tõttu tagasi. Nii on ka temal vabam süüa, sest ei tunne end sinu pisikeste ampsude tõttu õgardina.

2. Palju sa igapäevaselt meiki kasutad

Sulle võib tunduda see tavalise asjana, aga mees märkab, kuidas su meik on seotud su tujudega. Mis päeval meigid end tugevamalt, mil vähem.

3. Mida sa jood

Mida sa jood õhtul - see näitab, et milline su päev oli. Mõni kokteil võiks reeta, et päev oli mõnus ja tahad ka õhtut nautida. Õllepurk võib viidata, et tahad auru natuke välja lasta.

4. Ta märkab värvi, mida riietuses eelistad

5. Su hobid, mis sind enim innustavad ja rõõmustavad

6. Sinu armsat naeratust

7. Ta märkab, kuidas näoga grimasse teed ja erinevatele asjadele reageerid

8. Kõige veidramaid asju sinu juures

9. Sinu lemmikmuusikat

10. Asju, mis sind muretsema paneva