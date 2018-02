Esmaspäeval Ukrainas kinni nabitud ning Poola saadetud Mihheil Saakašvili on teatanud, et soovib nüüd abi nii Euroopa Liidult kui Saksamaa liidukantsler Angela Merkelilt.

„Mind ründasid Kiievi kohvikus maskides mehed. Nad röövisid mu, ähvardasid mind ja viisid mu eralennukiga Poola. Selle eest vastutab Petro Porošenko,“ rääkis Saakašvili ajalehe Bild.

Opositsioonipoliitik leiab, et kui Euroopa Liit ja eelkõige Angela Merkel jäävad juhtunu osas passiivseks, Ukraina hävib. „Porošenko on hävitanud seda riiki ja nüüd soovib vabaneda minust, kes ma tema tegusid paljastan,“ jätkas Gruusia ekspresident ja Odessa endine kuberner.

Kodakondsuseta Saakašvili on kindel, et ta leiab seadusliku viisi taaskord Ukrainasse naasta. Mehe sõnul on massimeeleavaldused juba teatavaks tehtud.