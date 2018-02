Taanlased valisid laupäeval oma tänavuseks eurolaulikuks 32aastase Jonas Flodager Rasmusseni, kes esitab viikingiteemalise laulu „Higher Ground“.

Nägus ja mehine Rasmussen sai koguni 50% televaatajate häältest.

„Olen täiesti sillas. See on hullumeelne ...“ õhkas laulja pärast võitu reporteritele.

The Locali teatel on Rasmussen kaverbändi Hair Metal Heröes solist, kes on aastaid üles astunud muusikalides ja tribuutkontsertidel, esitades näiteks Elton Johni ja ABBA hitte.