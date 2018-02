President Kersti Kaljulaidi üleskutse „Kirjuta Eestile“ parima kõne autoriteks on neli noort Tallinna 32. Keskkoolist. Klaus Sebastian Levit, Marit Brit Tamme, Doreen Mägi ja Katharina Arge kannavad oma võidukõne ette 21. veebruaril Eesti Tänab sündmusel Narvas, kus president Kersti Kaljulaid annab riiklikud teenetemärgid.

Kokku laekus kõnevõistlusele ligi 160 tööd, nende hulgas 25 videot. „Mul on väga hea meel, et nii paljud noored kirjutasid Eestile ja Eestist ning meie inimeste minevikust, tulevikust ja sellega seotud lootustest. Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa ning koos saame mõelda ja teha ta just selliseks, nagu ise tunneme ja oskame. Oluline on, et meie noored tahaksid ja julgeksid välja öelda, kuidas neile asjad näivad ja et seda ka kuulda oleks,“ ütles president Kersti Kaljulaid.

Lisaks leidis kõnekonkursi žürii poolt äramärkimist veel kaheksa tööd ja nende autorid kohtuvad ka president Kaljulaidiga: