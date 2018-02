Türgi kirurgi juures noa all käinud vanaema sai šoki, kui oodatud tulemuse asemel oli tema rinnas augud. Nibud olid lihtsalt eemaldatud!

Pärast protseduure lasti Sunderlandist pärit naine kliinikust vabaks teadmisega, et ta peab sidemed haavadelt ise eemaldama. Siit alles õuduslugu algab.

Sidemeid eemaldav naine taipas kohe, et midagi on väga valesti. Tema rinnanibud olid kadunud ja peeglist vaatasid talle vastu vaid augud.

Türgi tohtri esindaja sõnul võib leida 10 inimest, kes ei ole protseduuri tulemustega rahul. Samas olevat nende vastu kohe 50 klienti võtta, kes on tehtuga väga rahul.

Tegelikult on see üks järjekordne näide sellest, et välismaal iluoperatsioone tehes tuleb väga ettevaatlik ja kahtlev olla.

Hind võib olla soodsam, kuid kust tuleb kokuhoid? Enamasti oma tervise arvelt. Kui hiljem tagasi kodumaale jõutakse ka otsitakse kirurg, kes äpardunud iluoperatsioonist saadud tulemusi parandama peab - see kõik läheb kokku kordades kallimaks.