Armastatud näitleja ja ettevõtja Jan Uuspõld rääkis Äripäeva saates „Investor Toomase tund“ kuidas ta iseenda pealt hakkas tulu teenima.

Jan sõnas, et oli aeg, kui ta teatrist välja visati: „Ma ei olnud enam võimeline kolmandat peaosa ära tegema, siis õpetaja ütles, et mine tee nüüd midagi muud, et meil pole sinuga midagi siin teatris peale hakata.“

Ent Uuspõld on omamoodi tänulik, et ta tol momendil teatrist minema kupatati: „Minule oli see tegelikult äärmiselt hea väljakutse. Hakkasin mõtlema, et mida nüüd edasi teha. Ja siis mul tuligi mõte, et panen enda elu filmi. Ja nõnda valimiski esimene eesti film, mis tõi tagasi ka tulu – „Jan Uuspõld läheb Tartusse.“

Kui idee oli valmis, hakkas Jan investorit otsima: „Ma kaasasin sinna oma sõbra, kes on suur ärimees. Kui olin talle kümme minutit tiiserit ette lugenud, siis ta ütles, et investeerib 10 000 krooni. Tol ajal oli veel krooniaeg. Mida rohkem ma talle ette lugesin, seda rohkem ta oli nõus investeerima. Lõpuks ütleski, et investeerin 100 000 krooni. See oli väga hea investeering. See film tõi raha tagasi talle ja natuke pealegi ja andis raha ka mulle. See oligi esimene kord, kui ma ennast rahaks tegin. Mina teenisin ka sealt kopsaka summa, teenisin isegi palju rohkem, kui oleksin teeninud tavanäitlejana. Sealt edasi ma hakkasingi mõtlema, et peaksin ennast rohkem kaubaks tegema.“

Hiljem Draamateatris soovis näitleja minna tasustatud õppepuhkusele, ent selle peale sai ta vastu näppe: „Ma üritasin selgeks teha, et ma lähen jaanuarikuus end välismaale täiendama. Ent tööandja polnud nõus ja pakkus ainult palgata puhkuse varianti. Ühel hetkel ma otsustasin teatrist ära tulla, et tunda, mis iseenda rahaks tegemine tegelikult tähendab. Nüüd ma võin öelda, et on olnud häid aegu, neutraalseid aegu ja on olnud head õppetunnid!“