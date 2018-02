Eelmisel aastal kasvas Tallinna väliskülastajate arv 7%, välisriikide elanikud külastasid Tallinna rohkem kui 4,5 miljonil korral.

Mobiilpositsioneerimise andmetele tuginedes külastasid välisriikide püsielanikud 2017. aastal Tallinna 4,56 miljonil korral, mis on mullusega võrreldes 7% rohkem. Linnakülastustest 1,82 miljonit olid mitmepäevased külastused ja 2,74 miljonit ühepäevakülastused (sh 568 tuhat kruiisituristi). Võrreldes 2016. aastaga külastas Tallinna 10% enam ühepäevakülastajaid, mitmepäevakülastajaid oli 3% rohkem.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on märkimisväärne, et Tallinna külastab kümme korda rohkem väliskülastajaid, kui siin on elanikke. „Tallinna rahvusvaheline tuntus on aastatega hoogu kogunud ja kulmineerus nüüd rekordnumbrites,“ lisas Riisalu.