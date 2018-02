Saate autor Anna-Maria Makko sooviks pakkuda vaatajale midagi uut ja huvitavat, keskendudes just idamaade loomakalendrile, ning erinevatele uue aasta traditsioonidele ja rituaalidele. Sestap peaks eriti suurt põnevust pakkuma saates olev põhjalik idamaade kalendri horoskoop, kus iga loomamärgi esindaja kuuleb, kuidas koera-aasta endale edukaks muuta. Muuhulgas antakse karjääri ja tervisesoovitusi aga ka karjäärialast nõu.

Makko ise on kukeaastal sündinud veevalaja. Koera-aasta pidi sellisele kombinatsioonile tulema pigem väljakutseid täis ja töine, sekka ka veidi armuseiklusi.

Anna-Maria sõnul tasub tänaõhtust erisaadet vaadata, sest kokku on võetud kõige erinevamad soovitused ja rituaalid, mida veel enne uue aasta algust ära teha, et see ikka õnnelik ja helge tuleks. Samas paljastatakse ka ohud, mis meid algaval aastal varitsevad. Feng Shui spetsialistid Siret ja Janno Seedri annavad ülipõhjaliku loomamärkide ülevaate ning nõid Anete toob televaatajani taroskoobi kuude lõikes. Tervise, karjääri, ja armu nõu annavad veel ka astroloog Igor Mang, selgeltnägija Marilyn Kerro ja Ilona Kaldre ning nõid Alisa.

„Erisaade: Kuidas koera-aastal õnn majja tuua?“ täna kell 21.30 TV3s.