Eesti esikompu Kristjan Kasearu puhkab praegu külmast ja lumisest Eestimaast hoopis Tai kuuma päikese all. Lisaks mõnusatele rannapiltidele on mees avaldanud ka video, kuidas ta Tai ööklubi laval üles astub.

Kasearu möllab Instagramis avaldatud videol klubis nimega Illuzion ning esitab laval tantsutüdrukute saatel menubändi Kings Of Leon hitti "Sex On Fire". Kas see tähendab, et Kasearu on hakanud välismaal karjääri tegema?