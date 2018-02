"Saturday Night", "Sexy Eyes", "Another Day" ja paljude teiste tantsulõvide tophitte esitav Whigfield esineb 24. augustil megafestivalil We Love The 90s Tallinna Lauluväljakul.

Taanist pärit popsensatsioon Whigfield lõi tantsupõrandad kummi ja raadiod huugama 1994. aastal oma ülemaailmselt supereduka hitiga "Saturday Night". Järgnenud superhitid "Another Day" ja Think of You" kindlustasid Whigfieldi koha 90ndate tantsumuusika tippesindajate seas.

Enne lauljakarjääri töötas Whigfield ehk Sannie Charlotte Carlson modellina, õppis muusikakoolis ja tegi kaasa jazzibändis.