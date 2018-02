Mart Sander on super andekas ja stiilipuhas tegija, Tiina Leesik Eesti parim grimeerija,Tuuli Roosma nutikaim produtsent. Pilt oli väga nauditav, ootan põnevusega järgmisi osi. Soovin edu!

Vana ja tark kommenteerib:

Raamat meeldis mulle kohe väga, lugesin mõnuga, ootasin ka filmi ja meeldis see 1. osa, aga KOHUTAV on seda näidata kommertskanalis - need pikad reklaamipausid, eriti õhtul hilja, kaotavad kindlasti fimivaatamise isu ja väärtust...

Jessauul kommenteerib:

Mis meeldis? Näitlejate valik ja näitlejate rollilahendused. Meeldis kunstnikutöö, keskkond, dekoratsioon, kostüüm. Meeldis muusikaline kujundus.

Mis ei meeldinud? Ei meeldinud operaatori töö. Eelkõige valguse panek. Kaadrid olid valgustatud ühtlaselt heledaks, lamedaks. Neis puudus sügavus.

Ei meeldinud veel tegevuse puudumine. Kogu lugu läheb edasi ainult üle dialoogi. Ühed räägivad köögis juttu, siis teised räägivad voodis juttu ja siis keegi veel kusagil räägib. Film tahab ikka mingit jälgitavat tegevust. Sõna saab olla ainult toetav komponent. Kui nad jäävadki rääkima siis läheb paratamatult igavaks. Ootame, vaatame. Aga kokkuvõttes on debüüdi kohta küllaltki kobe.

MS tubli! kommenteerib:

Lugu mõtlevale inimesele, teema väga intrigeeriv ja paeluv, õnnestunud näitlejate valik, filmi on tehtud südamega, ja muidugi palju rahalisi vahendeid. Kui keegi vingub venivuse pärast, siis vaadaku "Pilvede all" või "Mustpäid-rätipäid", kus veri ja laibad, siiani pole keegi filmimeestest ajalugu väljapeetult näidanud.

ütlen ausalt kommenteerib:

Ma pole kodumaisete seriaalide fänn, kuid see seriaal hakkab mulle meeldima - ajalooline käsitlus, interjöör - kõik meeldis, esimene osa oli pisut veniv, eks järgmistes läheb huvitavamaks - raamatute järele otsustades.

meeldis küll! kommenteerib:

Sanderi kiituseks tuleb öelda, et kõvasti oli vaeva nähtud ja see oli ka näha. Vahepeal, tõsi, tundus, et tegevus venib ja nö seisab paigal, kuid muidu meeldis. Ajastu, tõetruu interjöör, rõivad. Ülalpeetus. Merle Palmiste on muidugi väga hea valik. Talle sobivad sellised rollid. Sander on andekas ja huvitav inimene ja selles teadmises ootan tõesti ka järge. Pikad reklaamipausid on häirivad, aga küllap siis teisiti ei tule lihtsalt välja. Samas imetlen Sanderit, kuna ta on väga palju panustanud selleks, et romaan ka rahvani televisiooni vahendusel jõuaks. Ja odav see kõik ju ei ole. Ja veelkord kiitus - ajalooline tegevus meeldib kordades rohkem kui nt "Pilvede all". Sander on tubli. Aitäh ka Merle Palmistele. Ilus naine!

key kommenteerib: