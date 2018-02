Briti kihlveokontorites käib äge panustamine prints Williami ja hertsoginna Catherine'i kolmanda lapse nime peale.

Usutakse, et tulekul on tüdruk.

Daily Maili teatel oli tüdrukunimede seas seni favoriit Alice, kuid nüüdseks on edetabeli tippu tõusnud Mary. Seda nime on kandnud kaks Ühendkuningriigi valitsejannat. Lisaks on Mary üks Elizabeth II eesnimedest ning ka tema vanaema nimi.

Hertsoginna Catherine, kelle esikpoeg prints George saab suvel viieseks ja tütar Charlotte maikuus kolmeseks, peaks maimukese ilmale tooma aprillis.