Seoses üleminekuga uuele kõrgussüsteemile uuendati Maa-ameti kaardirakenduses Tallinna, Haapsalu, Kuressaare ja Pärnu üleujutusi kujutavate alade andmestikku.

Üleujutusalad Pärnu linna näitel teoreetilise 3,5-meetrise mereveetõusu korral.

2005. aasta jaanuaritormi ajal tõusis veetase 3,14 meetrit üle Amsterdami nulli.

Foto: Maa-amet.

Maa-ameti kaardirakenduses uuenes Tallinna, Haapsalu, Kuressaare ja Pärnu üleujutusi kujutavate alade andmestik. Kasutaja saab määrata 25-sentimeetrise sammuga merevee taseme tõusu ja näha kaardil, millised alad valitud veetaseme juures on üleujutusest ohustatud. Pärnu ja Haapsalu andmete juures kuvatakse ka "punane joon" ehk piir, millest merevee kõrgemale tõustes on otseselt ohustatud ka hooned.

Andmed arvutati uuesti seoses Euroopa kõrgussüsteemile üleminekuga, kasutades uuemat ja täpsemat LIDAR-andmestikku. Tartu linna andmestikku on plaanis uuendada käesoleval aastal kogutava andmestiku põhjal.

Maa-ameti geoportaalis on ka üleujutuste kaardirakendus, milles kuvatavate andmete aluseks on EL direktiiv üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta, mille alusel on igal Euroopa Liidu liikmesriigil kohustus hinnata üleujutusohuga seotud riske, koostada ohu- ja riskikaardid ning maandamiskavad. Kaardirakenduses kuvatavad kõrgusarvud on viidud Euroopa kõrgussüsteemile (EH2000).

