Kuna avalikkus jaguneb neile korda minevates küsimustes huvirühmadesse, mis teevad oma hääle kuuldavaks läbi esindusorganisatsioonide, on teise asjana oluline need huvirühmad kaardistada ja luua pikaajaline usalduslik suhe.

Kaasamisplatvorm peab andma lisaks võimalusele suhelda linnaga ka võimaluse suhelda huvigruppidel omavahel, et anda mingis küsimuses eri meelt olevatele huvigruppidele võimalus konsensuse leidmiseks ja otsuse tagamaadest parema ülevaate saamiseks.

Kui keeruliseks ülesandeks peate tööd linnavalitsusse sissepoole ehk ametnikkonna mõttemaailma muutmist?

Kindlasti on see oluline ja väljakutsuv ülesanne, millest olin teadlik juba kandideerima asudes. Lähimineviku valitsemine sulges Tallinna teatavasse isolatsiooni ja selle mõju võib ulatuda ka tänasesse päeva. Samas annavad Tallinna praegused sammud avatumaks ja kaasavamaks muutumisel - linnaplaneerimise rakendus, kasutajasõbralikum kodulehekülg, kaasamisele pühendunud abilinnapea ja kaasamisnõuniku positsiooni loomine - ning linnavalitsuse toetus mulle kindlustunde, et suund läbipaistvusele on otsustav, sisuline ja läbiv.

Milliste riikide-linnade kaasamisvormid teile eeskujuks on?

Kodanikuühiskonna eeskujud lähiümbruses on kindlasti Põhjamaad, nii Stockholmi kui Helsingi linnaplaneerimise praktikatest on meil palju õppida. Samuti ei kerki ükski tamm Hollandis ega tuulepark Taanis ilma avalikkusega põhjalikult läbi rääkimata. Samas meil on palju olemas, aga probleemiks on vajaliku info leidmine.

Kui palju on meie ühiskonnas kaasamist?

2017. aastal pöördusid vähemalt kuuel korral erinevad vabaühendused oma õiguste kaitseks kohtu poole. Nii lühikese aja vältel on see sümptomiks, et avalikkuse kaasamist ei ole toimunud või on see olnud vaid näiline. Kõigi osapoolte huvisid arvestava ühiskondliku dialoogini jõudmine on paratamatus ja pigem on küsimuseks, kas soovitakse olla eestvedaja või järelejooksja rollis. Tallinn on oma valiku teinud.

Linnapea soovib tuua uut hingamist

"Me tõesti soovime rohkem inimesi oma mõttetöösse kaasata, et vältida näiteks Reidi tee sarnast olukorda," rääkis linnapea Taavi Aas linna mõttemaailma muutmisest.

Parteitu ja 33aastase Maasalu ülesandeks on suhelda huvigruppidega erinevate linnaprojektide juures ja töötada ka linnasüsteemis sissepoole ehk õpetada ametnikkonda arvestama huvigruppide mõtetega, teatas linnavalitsus.

"Töö kaasamisnõunikuna annab mulle võimaluse panna oma avatud meel, lai silmaring ja suhtlemiskogemus tööle Tallinna linna valitsemise avatumaks ja läbipaistvamaks muutmisel," ütles Maasalu. "Avalikkuse kaasamine annab meile paremad otsused, õnnelikumad inimesed ja kvaliteetsema elukeskkonna ning sillutab teed kodanikuühiskonna triumfile."

Maasalu on hariduselt Tallinna ülikooli keskkonnakorraldaja, praegu omandab ta magistrikraadi. „Kuna mu lõputöö käsitlebki kaasamist, oli kaasamisnõunikuna tööle asumine võimaluseks, mida ei saanud mööda lasta,“ ütles Maasalu.