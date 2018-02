Eile õhtul kella kümne paiku sünnitas poliitiku Hannes Hanso abikaasa Riina neljanda lapse. Hannes tõdes Õhtulehele, et sünnitus läks kenasti, kiiresti ja turvaliselt: „Ema ja poisiga on kõik hästi. Laps kaalus üle 4 kilogrammi ja on 53 cm pikk.“ Hannes ütles, et nime pole veel poisslapsele valitud: „Arutelud on aktiivsed. Väga raske otsus on nimevalik, kui on juba kuues laps!“ Hanso avaldas värskest pereliikmest Facebookis ka pildi. Hannesele on äsja ilmavalgust näinud laps kuues, kuid abikaasa Riinaga neljas ühine järeltulija. Eelmisest abielust on tal poeg Toomas ja tütar Saara Triinu. Praeguse abikaasa Riinaga oli tal senini kolm last – Henri Kristjan, Mari Elli ja üle-eelmisel aastal sündinud Miia Laura.

Huvitav, kas Hannes Hansol ja haridusminister Mailis Repsil on käsil ka väikestviisi võistlus? Ülemöödunud aastal sai Hannes Hanso viienda lapse isaks. Mullu sündis Mailis Repsi perre aga kuues laps ja seejärel teatas Hanso, et nendegi perre on oodata uut liiget! „Ma olen ka kuuelapselisest perest pärit, seega poleks ma Mailis Repsi osanud selles olukorras kaardile pannagi,“ naeris Hanso eelmisel aastal vastuseks. „Kui kõigil on tervis hea, elamine olemas, katus peakohal ja sissetulek ka, siis jumala eest. Lapsed tulevad ikka siis, kui ise neid tahad. Nii ka seekord,“ sõnas ta.

Kuidas aga vanemad õed-vennad toona rõõmu-uudise vastu võtsid? „Kaks neist saavad aru, millest jutt käib ja nemad on väga hästi vastu võtnud,“ sõnas Hannes.