Lõuna-Korea kohus mõistis 20 aastaks vangi endise presidendi Park Geun-hye kauaaegse sõbra Choi Soon-sili, keda süüdistatakse korruptsioonis ja mõjuvõimu ärakasutamises.

Vahi all olev Choi Soon-sil (Reuters / Scanpix)

Choi oli võtmeisikuks massiivses korruptsiooniskandaalis, mis maksis riigi esimesele naispresidendile viimaks ametikoha, meenutab BBC. Choi oli olnud Parkile, kes on samuti kohtu all, aastaid nõuandjaks. Nii suundusid kopsakad rahasummad Choiga seotud sihtasutustele. Ekspresident on seni eitanud, et ta võimul olles midagi valesti tegi.

Souli kohus on Choilt, kelle süüd kohtunik kaalukaks pidas, välja mõistnud ka pea 16 miljonit eurot.