Riigikogu istungil arutatakse täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti välispoliitikat. Ettekande peavad välisminister Sven Mikser ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Mihkelson annab oma kõnes ülevaate väliskomisjoni tegevusest, mille keskmes on viimasel aastal olnud väliskaubanduspoliitika hetkeseisu hindamine ja strateegiline kommunikatsioon. Välissuhtlemisel on komisjon suunanud oma tegevuse eeskätt liitlassuhete tugevdamisele. Mihkelsoni sõnul on murettekitav asjaolu, et demokraatlike väärtuste ja poliitiliste vabaduste üha sagenev piiramine vähendab kogu maailma reeglitepõhist sidusust ja loob eeldusi suurkonfliktide puhkemiseks. See omakorda sunnib erilisele tähelepanule eeskätt vaba maailma piirimail olevaid väikeriike nagu Eesti.

Välisminister Mikser peatub oma kõnes reeglitel põhineval multilateraalsel maailmakorral. Ta räägib julgeolekust, meie ühisest tulevikust Euroopas ning Eesti kodanike kaitsest ja ärihuvide edendamisest. Minister käsitleb oma kõnes Eesti kandideerimist ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-21, NATO ja Euroopa Liidu koostööd, transatlantilisi suhteid, arenguid idapartnerite suunal ning Euroopa Liidu tulevikku, seda ka käimasoleva Brexiti protsessi raames.