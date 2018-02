Kui oled alati pidanud pihve ja kotlette kiireks toiduks, mida jooksu pealt poeletilt haarata ja kodus kiiresti soojaks teha, siis oled eksiteel. Näiteks Kikase kotletid ja pihvid sobivad ideaalselt ka peolauale ja peenematele üritustele. Nagu me kõik teame, siis üks selline on tulemas… eelista Kikase tooteid Eesti 100. sünnipäeva peolaual! Just Kikas täidabki eestlaste peolaua!

Niisiis võtsime ette mõned Kikase tooted ja uurisime-mõtlesime, kuhu ja millega need kõige paremini passiksid.

Kalkunifileepallid

Need on ideaalsed nii näksiks kui ka pearoaks. Proovisime kalkunifileepalle algul karririisiga ja pärast kartuliga, imeline! Teine valik on siis panna kalkunifileepallid hoopis näksivaagnale, see oleks hea vaheldus eestipärastele kiluvõileibade snäkkidele.

Broilerifilee pallid

Tavaliselt ei tarbi ma kotlette ega pihve, kuid peale nende proovimist käisin veel spetsiaalselt ise ka neid poest ostmas. Mulle meeldis mõistagi maitse ja kõige suuremateks lemmikuteks osutusidki broilerifilee pallid – nende puhul on fileesisaldus suisa 74%. Ma poleks tulnudki selle peale, et tegelikult saab nii soodsalt katta peolaua. Ja isegi liiga palju vaeva pole vaja näha.

Kanatasku peekoniga

Seda saab peolauale panna vabalt nii palju kui suid ja öelda, et ise tegid. See on super maitsev, toitev, pidulik ja hõrk roog. Üks kena ja tore perenaise väike saladus.

Kes ütles, et vabariigi aastapäeva peolaual peab olema ainult pits viina ja Eesti rahvusroad?

Kanašnitsel

Šnitsel on teada ja tuntud oma headuses. Tavaliselt teen ma šnitslit ise, kuid kuna soovitati Kikase tooteid, siis otsustasin anda neile võimaluse. Tulemus oli väga hea! See toidab tõeliselt hästi ning loomulikult saavad ka süsivesikufoobikud korralikult kõhu täis. Sobib ideaalselt mõne pidulikuma salatiga ning kartulit ega riisi ei ole tarviski.

Kikase tooteid leiad kõikidest supermarketitest ja lisainfot saad SIIT!