Tundub, et legendaarne popidiiva Anne Veski on suutnud välja vihastada enda ühe suurima fänni, Hillar Kohvi. Mees solvus, kui Veski ei suvatsenud möödunud reedel aset leidnud kontserdil ise mehe lilli vastu võtta. „Seda piinlikku vahejuhtumit ma Veskile ei andesta, vähemalt lähemal ajal mitte. Edaspidi tuleb lillede kinkimine lõpetada artistile, kes ei suvatse ise kingitust vastugi võtma tulla,“ ütleb Kohv. Kohvil on omad teooriad, miks Anne Veski temasse viimasel ajal tavapärasemast külmemalt on suhtunud: „Julgen arvata, et Veski on minu kui oma fänni suhtes meelt muutnud seoses sellega, et Elmari raadio enam minu tervitusi ei edasta ning kui Veskit ei reklaamita tervitussaadetes, siis pole Veskile enam see fänn kasulik.“

Väidetavalt ulatuvad aga suhte jahenemise juured tunduvalt kaugemale. „Sellest saadik on Veski minu suhtes ükskõikseks muutunud, kui ta mul „Kokk tuleb“ saatega külas käis ning avastas, et mul pole ühtegi tema plaati ega muud helikandjat. Tegelikult oli, aga suurest üllatusest ununes see lihtsalt ära“ , väidab Kohv. Veski hindab ainult rikkaid ja kuulsaid fänne ning neid, kes talle kasulikud on. „Enne külaskäiku kutsus ta mind igale oma kontserdile aukülalisena sisse, aga peale külaskäiku on tal suva, kas käin ta kontserdil või mitte. Tagatipuks ei võtnud ta nüüd minult ka lilli vastu.“

Kui alles hiljuti Õhtulehele antud usutluses väitis Kohv, et Anne Veski on tema jaoks number üks, siis nüüd puhuvad hoopiski teised tuuled: „Austan nüüd Marju Länikut palju rohkem, sest Länik austab oma fänne ja suhtleb nendega viisakalt.“