Gerli Padar ja Eliis Pärna on tänavuseks "Eesti lauluks" käed löönud Imre Sooäärega ning esitavad mehe kirjutatud lugu "Sky". Eliisi ja Gerli lavaesitus on üsna lihtne, kuid väga müstiline ja mõjuv. Laval on nende vahel peegel, seintel tähistaevast imiteerivad tuled ning peeglikildude efekt on läinud ka kostüümidele.

Imre kirjeldas ERR-i veebistuudios, et lugu sündis viie minutiga maailmakuulsal Santa Monica kail Los Angeleses. "See sündis südaöösel ja nii, nagu ta viie minutiga tuli, nii ta ka jäi. Nägin ilmutust, et seda peavad laulma Gerli ja Eliis. Ja nüüd nad on siin ja laulavad seda," kirjeldas Sooäär.

Miks aga Eliis ja Gerli tahavad endiselt "Eesti laulul" võistelda? Eliisi sõnul polegi võistlusmoment nii tähtis. "Arvan, et nii mind kui ka Gerlit lihtsalt puudutas Imre kirjutatud imeilus lugu. Ja selle esitamine olukorras, kus väga paljud saavad seda kuulata. Nii et sa saad jagada seda emotsiooni," sõnas ta. Muide, kõnealune võistluslaul on üks osa praegu pooleliolevast muusikalist, mida saame loodetavasti juba mõne aja pärast lavalaudadel näha.

Gerli Padar ja Eliis Pärna (Erlend Štaub)

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.

Vaata lõbusat küsitlust videost!