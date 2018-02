Paar päeva tagasi avaldas lauljatar Jana Kask oma Facebooki kontol üsna krüptilise postituse, kus annab mõista, et tema teed on lahku läinud nii ansambliga Mai Skizo kui ka kallima Arvi Aigroga. Tänaseks maha võetud postituses kirjutas Jana muu hulgas, et mõnikord, kui sind pannakse nägupidi musta lombi sisse, tuleb öelda "aitäh" kogemuse eest ja edasi minna. Jana kirjutas ka: "Show will go on, kuna Mai Skizo olen mina ise." Viimase lause peale võttis kommentaarides sõna Jana elu- ja bändikaaslane Arvi Aigro, kes ütles, et Mai Skizo ei ole Jana. Siis nimetas Jana Arvit aga "endiseks kallikeseks", kes on kinni stereotüüpides ja mainis, et mõned Mai Skizo lood on jäänud kellegi või millegi pärast seisma. Jana Kaselt ei õnnestunud Õhtulehel kommentaari saada, kuid Arvi Aigro oli nõus teemale pisut valgust heitma.

"Jana ja Mai Skizo võtsid väikese pausi. Ma arvan, et teed ei ole päris lahku läinud," sõnab Aigro ja väidab, et Jana ja bänd omavahel tülli pole läinud. Mida mõtleb Jana sellega, et Arvi on stereotüüpides kinni? "Ma arvan, et sellele küsimusele oskab Jana paremini vastata kui mina."

Seisma jäänud lugude kohta ütleb Arvi: "Meil on väga palju uut materjali, mis on erinevatel põhjustel ootel, aga küll need kõik ka valmis saavad. Lihtsalt läheb natuke aega." Bändi kohta ütleb Arvi veel kord, et laiali pole mindud, vaid ollakse lihtsalt väikesel pausil. "Ootame natuke ja vaatame siis, kuidas edasi." Küll aga kinnitab mees, et tema ja Jana suhted ei ole enam romantilised. "Meie oleme Janaga lahku läinud." End electro-sümfo-teatraalse roki bändina esitlev Mai Skizo loodi aastal 2008, Jana liitus bändiga aastal 2012. Järgmise aasta novembris ilmus nende esimene ühine plaat "Skizo Fairytale", detsembrini tuuritati mööda Eestit.