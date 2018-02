"Ringvaates" oli külas kampaania "Ma ei osta roosat prügi" eestvedaja Katrin Pärgmäe, kes rääkis saates lähemalt, miks ei tohiks poodidest osta valentinipäevaks toodetud rämpsu.

Kampaania korraldaja Katrin Pärgmäe sõnas, et kaupluste arvates on valentinipäeva tooted väga hea moodus, kuidas raha teenida, vahendab Menu saadet. "Kui osta midagi, siis võiks mõelda kolmele asjale ehk inimene, loodus ja raha," ütles ta ja tõi välja, et enamus tooteid sisaldavad ftalaate, mis mõjutavad viljatust ja allergiaid. "Teine pool on ka loodus, sest kui me ei saa seda toodet kasutada, siis me viskame ta lihtsalt minema."