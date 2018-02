IT-ettevõte CGI Eesti andis häirekeskusele üle unikaalse tarkvaralahenduse, mis võimaldab Eestis vastu võtta autoavariist teatavaid automaatseid hädaabikõnesid ehk eCall-e, kui raskesse liiklusõnnetusse sattunud inimesed ise abi kutsuda ei saa või puudusid õnnetusel pealtnägijaid. Tarkvararakendus loodi häirekeskuse tellimusel ning koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT).

„eCall on automaatne hädaabi teavitussüsteem, mis aktiveeritakse tõsise õnnetuse korral automaatselt sõidukisiseste anduritega või käsitsi. Automaatkõne tehakse häirekeskusele koos abivajaja asukoha ja muu vajaliku infoga,“ selgitas CGI Eesti ärijuht ja eCall projekti eestvedaja Erik Tiits. „Kõnealuse rakenduse mõju rahvatervisele ei pruugi küll veel lähiaastatel olla suur, aga see on suurepärane näide üha rohkem digitaliseeruvast tulevikust. Tarkvarafirmade võimekus luua inimeste elukvaliteeti parandavaid nutikaid IT-lahendusi aina kasvab ning riigil tellijana on siin suurepärane võimalus olla teenäitajaks ja Eesti e-eduloo taastootjaks.“

Vastava süsteemiga peavad olema varustatud alates 31. märtsist kõik 2018. aastal Euroopa Liidu liikmesriikides müügile tulevad sõiduautode uued mudelid. Iga EL-i riik peab valmis olema automaatkõnede vastuvõtuks – praegu on Eestil see võimekus juba olemas.

CGI ja Eesti häirekeskuse hea koostöö ulatub aastate taha – 2014. aastal lõi CGI kiiret digikaardipõhist infovahetust häirekeskuse ning kiirabi- ja päästeautode vahel võimaldava geoinfosüsteemi GIS-112, mis tunnustati Eesti aasta logistikateoks ning nomineeriti World Summit Awards 2015 innovaatilisemate IT- lahenduste auhinnale.