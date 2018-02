Ajakirjanik Sven Vahar korjas EV100 puhul koos sõpradega kokku viimaste aastate kõige värvikamad uudised ja pealkirjad.

"EV100 eelõhtul on paras aeg teha kokkuvõte Eesti elu olulisematest tahkudest. Miks mitte teha seda läbi uudiste ja pealkirjade? Oleme viimased neli-viis aastat kogunud sõpradega ühiselt säravamaid pealkirju eesti ajakirjandusest," kirjutab Vahar Facebookis.

"Mõned neist on üheselt mõistevad, mõned mõistetavad mitmeti, mõned mõistetamatud, kuid kõik need on vaieldamatult lennukad, mahlakad ja meeldejäävad. Siit leiab täpselt sada pealkirja, sada ajalehtedes või nende veebiväljaannetes ilmunud uudist, mis ilmestavad Eesti elu rikkalikkust selle kõikides aspektides," lisab Vahar.