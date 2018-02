Kartsin, et Ameerika ansambli Toto esinemine Nordea kontserdimajas kipub olema lihtsalt kaks tundi megahiti „Africa“ ootamist, kuid ma eksisin.

Mitte, et peale „Africa“ laiuks 1980ndate soft rocki gurude repertuaaris tühjus, vaid asi on lihtsalt selles, et musta mandri järgi nime saanud pala on lihtsalt nii oivaliselt hea, et selle kõrvale on raske samaväärset kahurit panna. „Africa“ on rada, mida tahaks kodus vanematele abikaasana tutvustada. Argimurede uputaja ja igavese õndsuse alustala. Klassika oma võnkuva rütmi ja kergelt metalse vihmapiisasündiga.

Hinnatud stuudiomuusikutest (osa bändist oli ka Michael Jacksoni magnum opuse „Thrilleri“ taga) koosnev kollektiiv külastas Tallinnat oma äsjailmunud hitikogumiku „40 Trips Around the Sun“ („40 tiiru ümber päikese“) tuuri raames. Üleeile alustati Helsingis, eile oli Maarjamaal teine vaatus.