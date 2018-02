Veebruarist pole Eestis enam magusafirmat Kalev, sest kaheksa aastat tagasi Oliver Kruudalt ettevõtte omastanud Norra suure toiduainekontserni Orkla soovil sai Kalevi asemel ettevõtte ärinimeks Orkla Eesti AS.

„Kalev ja Põltsamaa Felix olid ühed viimased ettevõtted suures kontsernis, mille ärinimes puudus viide Orklale. Kuna omanike strateegiline plaan kätkeb ärinimede ühtlustamist, siis muutsime ärinime ka Eestis,“ selgitab endise Kalevi, nüüdse Orkla Eesti ASi juhatuse esimees Kaido Kaare.

Kaare kinnitusel on Kalev endiselt Kalev, sest ärinime muutus ei puuduta kaubamärke. „Kommisõber saab ikka poest Kalevi brändi all toodetud lemmikuid, näiteks Mesikäpa ja Kasekese komme ning Kalevipoja ja Linda šokolaadi, tema jaoks muutub vaid väikeses kirjas tootja juriidiline nimi pakendil,“ märgib Kaare.

Kalev on Orkla gruppi kuulunud juba ligi kaheksa aastat. „Orkla grupi edu põhinebki igas riigis tugevatel ajalooga brändidel ja need jäävad alati kohalikeks,“ kinnitab Kaare.

Kui rootslased ostsid aastaid tagasi Hansapanga, siis kinnitasid uued omanikud, et kuna Hansapanga kaubamärk on nii tugev ja tuntud, siis pole sellest loobumist kindlasti plaanis. Läks vaid mõni aasta ja Hansapanga nimi vajus rootslaste survel ajaloo hämarusse.