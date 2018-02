„Praegune elatise maksmise süsteem tekitab võlglasi ja võtab isu rohkem lapsi saada,” protestivad pahased lapsevanemad, kelle meelest on alampalgaga seotud elatusraha muutunud absurdselt suureks.

Eri andmetel on Eestis ligikaudu 42 000 lapsevanemat, kes on õigustatud saama teiselt vanemalt elatusraha. Võlgnike arv küündib 12 000ni. Ligikaudu kolmandik võlglasi ei maksa elatist olude sunnil: peamisteks põhjusteks on töötus või piisava sissetuleku puudumine.

Praegune seadus sätestab elatusraha suuruseks kuus vähemalt alampalgaga võrdse summa. Lapsest lahus elav vanem peab seega maksma last kasvatavale vanemale vähemalt poole alampalgast: 250 eurot kuus.