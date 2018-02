Põdder rõhutas, et igasugused jutud sellest, kuidas Edgar Savisaar mängib haiget, et kohtust pääseda, ei vasta tõele.

"Ma elan ju Hundsilmal. Sealt Tallinnasse või Jõgevale tulemine on enam vähem sama ja kuna mind on siin varem ravitud, siis ma tulin siia," põhjendas Savisaar "Kuuuurijas", miks teda mõnes pealinna haiglas ei ravita.

Edgar Savisaar on doktor Peep Põdderi silma all Jõgeva haiglas viibinud ligi kolm nädalat. Haiglasse sattus ta kõrge veresuhkru tõttu.

"Haigust teeselda on väga keeruline. Me nägime hirmsasti vaeva seekord ja ka eelmine kord, et veresuhkrut maha saada ja seda päris suurte insuliinidoosidega. Seda ei teeskle. Sama on ajukahjustust näitavate MRI-uuringutega ja kompuutertomograafiaga. Need on konkreetsed, objektiivsed näitajad," ütles arst.

Doktor Põdder märkis ka seda, et Savisaare tervis on just kohtuistungite ajal märgatavalt halvenenud.

"Me avastasime aju vasakpoolses kuklasagaras infarktikolde ja aju valgeaines terve hulga pisikesi erinevas vanuses infarktikoldeid, mis on sellised veresoonte ummistumise kolded, mis kohati laotuvad. Osa nendest ka uued," seletas Põdder.

Arsti sõnul on need ajukahjustused tekkinud kohtuprotsessi ajal. Siis, kui Savisaar oli Tartu haiglas jala tõttu, neid veel näha ei olnud.

"Kompuutertomograafias Tartus ei olnud seda infarktikollet ega aju valgeaine kahjustust näha. Tartus sai see uuring tehtud. Eks ta nüüd hiljem on tekkinud. Kui me selle kohtuprotsessi ajal avastasime ja ta kiirabiga haiglasse viisime," kinnitas Põdder. "Siin on süüdistatud ka mind, et mina tulin kohale ja organiseerisin selle. Tegelikult see asi päris nii ei olnud."

Savisaar viidi suviselt kohtuistungilt ära kanderaamil ning meediast võis jääda mulje, et kiirabi kutsus kas Põdder või Savisaar ise. Põdderi sõnul kutsus kiirabi hoopis kohtunik.

"Ma ei kutsunud ise kiirabi, vaid kohtunik kutsus, sest kõige rohkem hakkas muretsema kohtunik," ütles Põdder.

Põdder märkis, et talle ei meeldi sõna "ihuarst": "See on selline keskaega kuuluv asi, kui ihuarstid olid kuningatel ning kes neid ka mürgitasid, eks ole."

Põdderi sõnul pole tema ainus, kes on Savisaare raskelt haigeks kuulutanud, vaid neid arste on kümneid.

"Ma olin kuu aega koomas," vastas Savisaar Lusti küsimusele, kas haigus on mõjutanud ka tema mälu. "See, et see mõjub mälule, on elementaarne."

Doktor Põdder ütles, et asi on hullem, kui Savisaar ise räägib ja kunagise peaministri mälu halvenemine on seotud dementsuse ja haiguskolletega ajus. See olukord läheb arsti sõnul iga päevaga halvemaks.

"Minul kõrvaltvaatajana on see probleem, et sellises suhtes ei ole Edgar võrdne paariline riigiprokurör Steven-Hristo Evestusele. See terviseseisund on selline, kus peaks kaaluma... Ma ei võta siin mingisugust seisukohta kohtuistungi ja nende faktide suhtes, aga see, et tervis ei võimalda küll adekvaatselt sellest kohtuprotsessist osa võtta," arvas Põdder.

"Tegelikult on asi selles, et misasja ma seal istun? Midagi rääkida ei saa. Kuulad... See on natuke narr lugu küll," märkis Savisaar.

"Kuuuurija" tegi testi, kas Savisaar mäletab näiteks seda, kuidas ta kohtus doktor Peep Põdderiga 90ndate alguses.

"Minu meelest esimene kord, kui ma siia haiglasse sattusin. Me olime linnavalitsuse rahvaga suvepäevadel ja need suvepäevad olid siinkandis, Kuremaal vist. Seal hakkas mul paha ja mind toodi siia. Siis selgus, et mul on rütmihäired. See oli vist esimene kord, kui ma Peebuga kokku puutusin," meenutas Savisaar.

Põdder nentis, et Savisaare mälu vedas alt: Edgar kirjeldas olukorda, mis juhtus alles mõned aastad tagasi. "Tegelikult kohtusime meditsiinilisel teemal esimest korda 1995. või 1996. aastal," ütles Põdder.

"Kui prokurör on osav ja kaval, sõidab ta seda probleemi kasutades Edgarist teerulliga üle. Vaadates Evestust ja tema kommentaare... Ta ütles umbes seda, et mina olen sõber ja ihuarst ja võin tõendeid loopida nii, kuidas tahan. Inimene mõtles oma rikutuse tasemelt, ütleme niimoodi," rääkis Põdder. "Ma mõtlesin pikalt, kas võtan kontakti ka peaprokurörile ja küsin, et millest sellised kommentaarid. Aga siis ma mõtlesin, et ah, käigu nad seal kõik kuradile."

Põdder rõhutas, et igasugust haiget peab ravima ja iga arst teeb seda südamega.

"Terveks Edgar ei saa, sest tema haigused on kõik päris tõsised ja kroonilise iseloomuga," sõnas Põdder. "Minu mure on see, et kogu selle jama käigus on Edgari tervis pigem halvenenud. Kui õnnestuks see halvenemine ära hoida, oleks see päris suur edasiminek."