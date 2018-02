Vanessa Trump, Donald Trump juuniori abikaasa, avas kahtlase ümbriku, milles oli valge pulber, vahendab Reuters New Yorgi politseid. Naine toimetati haiglasse, kuid esialgsetel andmetel ei olnud pulber mürgine.

Vanessa Trump olevat kurtnud kehva enesetunde ja iivelduse üle. Päästjad hoolitsesid tema ja veel kahe kannatanu eest ning viisid nad abielupaari korterist Manhattanil lähimasse haiglasse.

BBC kirjutab, et kiri oli adresseeritud Trumpi pojale. Ümbriku võttis esimesena kätte Vanessa Trumpi ema, kes siis selle tütrele avamiseks ulatas. Kes oli kolmas ümbrikuga kokku puutunud isik, pole teada.

New Yorgi politsei kinnitab, et ümbrikust leitud aine polnud mürgine ning et ühelgi kolmel haiglasse viidud isikul ei tuvastatud terviseprobleeme. Juhtumit uurib Ühendriikide Salateenistus.