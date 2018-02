Täna kella nelja paiku saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infomeilile teade Kohtla-Järvelt koeraga jalutama läinud naisterahvalt, kes oli leidnud kolme koera laibad. Koerad olid pooleldi kottide sees. Leidja sõnul paistis tegu olevat ema ja kahe kutsikaga.

Piltidel on raske eristada, millised vigastused on tekkinud enne koerte metsa toomist ja millised võivad olla tekitatud metsloomade poolt, teatab ELS Facebookis. Samas on selge, et koerad on metsa toodud inimese poolt.

Saadetud info ja pildimaterjali põhjal pöördus ELS viivitamatult politseisse, mis loodetavasti asub juhtumit esimesel võimalusel uurima.

Kui keegi on midagi märganud, siis igasugune informatsioon on oodatud info@loomakaitse.ee.