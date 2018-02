New Yorgi kuulsaim hoone Empire State Building säras laupäeval Pyeongchangi olümpiamängude alguse ja Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul Eesti lipu värvides.

Empire State Building on 102-korruseline pilvelõhkuja, mille kõrgus on 381 meetrit, koos antenniga 449,5 meetrit. Hoone on art déco kunstisuuna üks paremaid arhitektuurilisi näiteid.