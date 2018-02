Taxify autojuhi Olavi sõnul lahkub uue hinnasüsteemi tõttu iga nädal Taxifyst ligikaudu 50 autojuhti.

Kuigi osad sõidavad alguses kahes rakenduses korraga, annab see tema sõnul siiski tunda Taxify autode saadavuses. Kõige sagedamini tehakse uus kasutaja Taxigo platvormi.

Tüli Taxify kontori ja autojuhtide vahel algas uue dünaamilise hinnasüsteemiga. Muudatus tähendab sisuliselt seda, et piirkonnas, kus on rohkem kliente, lisandub hinnale kuni kahekordne hinnakordaja ning piirkonnas, kus on vähem kliente, kehtib baashind ehk 0,99-eurone alustustasu ning 0,32-eurone kilomeetrihind.

