Oleme tunnistajateks ajaloolistele sündmustele – kõik Läänemere idarannikul olevad ja sada aastat tagasi Vene keisririigi rüpest lahku löönud rahvad on juba tähistanud või tähistavad omariikluse sajandat juubelit. Kaks kuud tagasi andis avapaugu Soome ja nüüd on järg Leedu käes, kes peab reedel, 16. veebruaril oma vabariigi juubelit üsna omapärasel moel. Eesti, Poola ja Läti ootavad oma järge.

16. veebruari nimetavad oma mineviku üle uhked leedulased riigi taastamise deklaratsiooni päevaks. Oma kohalolekuga austavad reedest pidupäeva ka meie president Kersti Kaljulaid ja tema Läti kolleeg Raimonds Vējonis.

Leedulased on lahke rahvas ja kutsuvad kõiki võimalusel oma juubelipeost osa võtma. Seoses 100. aasta juubeliga on oluline teema, et taasavastati Leedu Vabariigi iseseisvusdeklaratsioon. „Keskne sümbol 16. veebruari tähistamisel on leedukate jaoks 1918. aasta iseseisvusdeklaratsioon ja selle allkirjastajate mälestamine,“ räägib Vilniuse Eesti suursaatkonna konsul Siim Krispin Õhtulehele.

„Eelmisel aastal korraldati suurejooneline kampaania vahepeal kaotsiläinud algse deklaratsiooni leidmiseks ja üks originaaleksemplaridest avastatigi Saksamaalt diplomaatilisest arhiivist. See on nüüd Saksamaa välisministeeriumi loal ajutiselt välja pandud Vilniuse vanalinnas asuvas Allkirjastajate majas,“ jutustab diplomaat.