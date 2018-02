Kui uudiseid ei jälgiks, siis ma arvatavasti ei teaks, et parasjagu toimuvad Lõuna-Koreas olümpiamängud. Esimese nädalavahetuse suusasõidud küll olümpia muljet ei jätnud. Kus on rahvamass, mis igal teisel võistlusel elab suusatajatele raja ääres kaasa? Kus on melu ja lärm?

Tribüünidest eemal valitses rajal tühjus ja vaikus. Kui kommentaatorid hetkeks hinge tõmbasid, kõlas ainult oma alluvaid olümpiakullale utsitanud treenerite kisa. Paratamatult tekkis tunne, et tegu on kehva pühapäevavõistlusega.

Nüüd on selgunud, et külm ja kõvad tuuleiilid pidurdavad olümpiakava, eriti seda osa, mis peaks mägedes toimuma. Jättes sportlaste sooritused kõrvale, olen publiku rollis pettunud. Kas publikut napib korralduslikel põhjustel, kuna murdmaasuusatamine toimub golfiväljakul, mille muru tuleb olenemata tippsündmusest hoida, või lihtsalt inimeste lahja huvi tõttu, aga olümpiamelu puudub.

Seitse-kaheksa aastat tagasi käisin Otepääl maailmakarika etappe vaatamas. Kohal olid maailma tipud ning hea tujuga rahvas elas neile raja ääres kaasa. Toona tuli ikka otsida võimalust, et end raja äärde pressida, kui ei tahtnud kõike suurelt ekraanilt jälgida. Mällu jääb see aeg ka kõva pakasega, mis varbaid ja käsi näksas. Aga sellest ei teinud keegi välja, üritus kannatati lõpuni, kas või hambad ristis. Teati, et midagi nii suurt toimub vaid kord aastas, ja võeti sellest maksimum.