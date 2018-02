Kensingtoni palee on jaganud rohkem infot prints Harry ja tema pruudi Meghan Markle'i laulatuse kohta, mis toimub 19. mail Windsori lossi St George'i kabelis.

Tseremoonia algab keskpäeval ja kombetalitust juhatab Windsori kirikuõpetaja David Conner. Pulmatõotuste andmist viib The Telegraphi teatel läbi anglikaani kiriku pea, Canterbury peapiiskop Justin Welby.

Kell 13 suundub noorpaar, kes saab printsi vanaemalt Elizabeth II oma pidupäeval uued tiitlid, tõllaga ringsõidule mööda Windsorit. „Nad loodavad, et see lühike sõit annab paljudele inimestele põhjuse Windsorisse koguneda ja selle erilise päeva õhkkonda kogeda,“ ütles Kensingtoni lossi esindaja.

Laulatusel osalejatele korraldatakse vastuvõtt püha St George'i saalis, kuid päevane pulmapidu on alles esimene - õhtul korraldab peiu isa Walesi prints pereliikmetele ja lähedastele sõpradele teise peo. Kaks pidu oli ka Harry vanemal vennal prints Williamil ja tema pruudil Kate Middletonil.

The Telegraph toonitab, et tänu pulmade ajakavale ei jää jalgpallisõpradel nägemata Inglise jalgpalli karikasarja finaal, ehkki varem peljati, et kuninglik laulatus tõmbab tähelepanu spordivõistluselt eemale.