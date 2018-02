Vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust omanud mees viibis autos üksinda ja tal oli kinnitatud turvavöö. Auto rehvid vastasid nõuetele. Mehele tehtud vereanalüüs näitas, et ta oli tarvitanud alkoholi. Täpne surma põhjus selgitatakse kohtuarstlikul lahangul.

Õnnetus juhtus valgustatud kõvakattega teelõigul, kus suurim lubatud sõidukiirus on 70 km/h.

Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juht Margus Kaldma avaldab hukkunud mehe lähedastele kaastunnet. „Alustatud menetluse käigus tuleb välja selgitada õnnetuse täpsed asjaolud, kuid praegu on politseil alust arvata, et juht sõitis lubatust oluliselt kiiremini, samuti oli mees istunud autorooli alkoholi tarvitanuna. Kahjuks näitab see õnnetus taas kord, kuivõrd ohtlik võib selline inimene liikluses olla nii iseendale kui ka kaasliiklejatele ning kuivõrd traagiline võib olla sellise liikluskäitumise tagajärg. Autorooli tuleb alati istuda vaid kaine ja puhanuna, sõidukiirus tuleb valida teeoludest ja oma oskustest lähtuvalt,“ ütles Kaldma.