" Eesti laul " sai alguse 2009. aastal, kui ERR otsustas, et toonase "Eurolaulu" konkursi vahetab välja uus formaat. Siin on kõige veidramad lood, millega siiani "Eesti laulul" võistlustulle astutud.

Kuigi 2007. aastal nimetati Köök aasta elektroonikaartistiks, ei läinud neil lauluvõistlusel nii hästi, kui nende lihtne ja humoristlik lugu eesti rahvale peale ei läinud. Nad jäid 2009. aasta "Eesti laulul" 9. kohale.

3. Elmayonesa "Kes ei tantsi, on politsei"

Argentiinlase lugu taheti ka diskvalifitseerida, sest kaheldi, kas ta on piisavalt Eestis viibinud, et üldse konkursil osaleda. Kuigi meloodia on positiivne, ei suutnud mees oma sõnumiga eesti rahva südant võita, sest 2011. aastal jäi ta esimeses poolfinaalis 7ndaks.

4. Meister ja Mari "Unemati"

Lihtsa sisu ja kohati veidrate sõnadega laul, mis 2011. aastal sai esimeses poolfinaalis 6. koha.

5. Orelipoiss "Zombi"

Jaan Pehk tuli taas, et oma uue bändiga "Eesti laulul" õnne proovida. Laul on sama veider kui Köögi oma, kuid "Zombile" oli lisatud veidi visuaalset poolt. Oli siis põhjuseks see, et võidu korral ka teistele rahvustele selgitada, millest lugu räägib või lihtsalt etteaste ilmekamaks muutmine, kuid võitu see loole siiski ei toonud: Orelipoiss jäi 2012. aastal teises poolfinaalis 9. kohale.

6. Armastus "Young girl"

Ka Jaan Tätte juunior ei lasknud end 2011. aasta ebaedust heidutada ning naasis 2013. aastal uue kollektiiviga "Eesti laulule". Kuigi lugu oli hea, oleks võinud ehk lavalisele liikumisele rohkem panustada, kui üks ennastunustavalt tantsiv noormees. Lugu jäi esimeses poolfinaalis 7. kohale.

7. Bluestocking "Kordumatu"

Bluestockingu tähelend jäi üürikeseks, kui nende veidrate kostüümidega Kiisu-laul saavutas 2015. aasta esimeses poolfinaalis kõigest 8. koha.

8. Meisterjaan "Parmupillihullus"

Jaan Tätte juuniori kõige hilisem lugu, millega ta "Eesti laulul" osales, jõudis 2016. aastal lausa finaali, kus jäi 5ndaks. Esimese kuulamisega tunduvad loo sõnad väga veidrad, kuid kui nendesse süveneda, avaneb hoopis teine maailm.

9. Alvistar Funk Association "Make love, not war"

Lugu, kus ainsad sõnad, millest aru saab, on eri riikide nimed. Tundub, et improviseeritud keeles laulud ei lähe eestlastele peale, sest 2017. aastal sai bänd esimeses poolfinaalis 8. koha.

10. Kreisiraadio "Leto Svet"