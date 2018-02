The Suni suhtenõustaja soovitab tähelepanu pöörata seitsmele märgile, mis võivad viidata, et kallim plaanib teie suhtele hoopis lõpu teha.

Valentinipäev ei ole ainult armastajate ja õnnelike hetkede päev, vaid see on ka päev, mil just kiputakse oma suhteid lõpetama.

Varasematel aastatel on ta vähemalt üritanud valentinipäeva tähistada. Kasvõi pisike kaart, lilleõis. Tänavu näib, et ta ei tee sellest tähtpäevast väljagi.

Ta hakkab rääkima, millest kõigest tema ilma on jäänud. Millised võimalused on ta kasutamata järnud. Sellistele kahetsustele järgneb peagi ka kahetsus, et ta suhtes on.