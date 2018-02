Tallinna koolmeistrite nõukoja juhatus pöördus hiljuti sotsiaalministeeriumi poole küsimusega, kas 2008. aastast kehtivat tervisekaitsenõuete määrust plaanitakse millalgi uuendada. Nõukoja juhatuse liige, 21. kooli direktor Meelis Kond ütles, et pöördumise põhjustasid lapsevanemate küsimused taimse toidu pakkumise võimaluste kohta, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kond seletas, et ainuüksi taimetoit ei vasta praegu kehtestatud normatiivile. "Määrus näeb ette, et meditsiinilistel näidustustel võib eritoitu pakkuda, aga elulaadiga seotud toitlustamist koolis olema ei pea. See on olnud teema, kuidas selles olukorras käituda. Kas teha vastavad parandused või kool ja koolitoitlustaja peavad taimetoidu pakkumisest keelduma," selgitas Kond ERR-i raadiouudistele.

Paljudes koolides pakuvad toitlustust Daily restoranid. Daily tegevjuht Aaro Lode nentis, et nad ei saa koolides pakkuda sajaprotsendilist vegantoitu enne, kui see on seadusega lubatud. Praegu on Daily menüüs küll lihavabu toite, kuid veganmenüüd neil pole.