Emily selgitab tänapäevase IT-mehe kuvandi tausta. „Mis juhtus 60ndatel ja 70ndatel, oli see, et IT arenes meeletu kiirusega ja vajas väga uusi talente. Lihtsalt ei olnud piisavalt töötajaid. Siis palgati kaks psühholoogi, et need arendaks välja programmeerijate isiksusetesti.

New York Timesile antud intervjuus selgitab Emily, et tänapäevane „omaette hoidev, inimvaenulik meesnohik“ on rumal stereotüüp, millel teaduslik alus praktiliselt puudub. Naised olid IT-tehnoloogia algusaegadel vägagi olulised leiutajad (vt Ada Lovelace, Katherine Goble, Dorothy Vaughan jt).

Need kaks meesterahvast uurisid umbes 1200 meest ja 200 naist ning otsustasid sellise valimi põhjal, et heale programmeerijale inimesed ei meeldi. Et head programmeerijat inimesed üldse ei huvitagi. Nende testide mõju oli ulatuslik ning paljud firmad kasutasid neid aastakümneid.

Ja mis siis juhtub, kui otsid antisotsiaalseid inimesi? Võtad tööle palju rohkem mehi kui naisi. Pole mingeid tõsiseltvõetavaid tõendeid, et antisotsiaalsed mehed on arvutitega osavamad kui naised. Aga see stereotüüp on tänaseni levinud.“

Emily selgitab ka, miks orgiad nagu Steve Jurvetsoni korraldatud üritus on olulised. „See peokultuur, sotsiaalne kultuur, see oli šokeeriv. Kahe aasta jooksul intervjueerisin nii inimesi, kes olid seksipidudega tuttavad kui ka neid, keda sinna ei lubatud. Olin väga üllatunud. Nende pidude eesmärk ei olnud niivõrd seks, kuivõrd võimu näitamine. Ja võimu kaalukauss on seal täiesti ühele poole kaldu.“

Oma raamatus kirjeldab Emily ka näiteks seda, kuidas Uberi naisinsenere kutsuti päise päeva ajal, keset kibedat tööaega, stripibaaridesse või sidumismängudes osalema. Rääkimata ka sellest, et paljud Silicon Valley naistöötajad peavad tegema palju rohkem ületunde ja lisatööd. „Päeva lõpus on nad omadega täiesti läbi, sest neil on tunne, et peavad justkui rabama kahel töökohal, mitte ühel.“

„Ma saan aru, et mõne lugeja jaoks on see uus teema ning sellest rääkimine võib tekitada ebamugavustunnet,“ selgitab Emily. „Aga mitte ükski suur muudatus ühiskonnas ei teki ilma selleta, et mõnel inimesel ebamugav poleks. Neid lugusid peab rääkima.“