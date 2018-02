Kuidas reageeris „Seksi ja linna“ täht Kim Cattrall, kui sarjakaaslane Sarah Jessica Parker talle sotsiaalmeedias venna surma puhul kaastunnet avaldas? Cattralli vastusest pritsis sappi: „Ema küsis minult täna: millal see silmakirjatseja Sarah Jessica Parker sind ometi rahule jätab? Su pidevad toetusavaldused tuletavad mulle valuliselt meelde, kui julm sa toona olid ja kui julm sa oled praegu. Sa pole mu sõber.“

USA menuseriaali „Seks ja linn“ esimese osa ekraanile jõudmisest täitub tänavu suvel 20 aastat. Aastaid on sahistatud peaosatäitja Sarah Jessica Parkeri (52) ja sekspomm Samanthat kehastanud Kim Cattralli (61) tormilistest ja vastuolulistest suhetest, kuid viimasel ajal on sellest avalikkuse ette jõudnud kindlaid tõendeid. Parker teatas sügisel, „Seksi ja linna“ kolmanda mängufilmi plaan läks vett vedama. „Olen pettunud. Meil oli imeilus, naljakas, hingeliigutav, rõõmus, väga palju samastumisvõimalusi pakkuv stsenaarium,“ teatas Parker, kes oli kahe esimese filmi produtsent ning teenis nendega miljoneid. Kellegi suunas näpuga näitama viksi imagoga Parker ei hakanud, ent seda polnud vajagi: Briti väljaanne Daily Mail väitis, et projekti hukutas Cattrall oma absurdsete nõudmistega.

Seepeale teatas Kim, et tema pole mingeid nõudmise esitanud. Tal lihtsalt polevat tõepoolest vähimatki soovi kolmandas filmis osaleda ning ta ütles seda juba 2016. aastal. „Seksi ja linna“ kolleegidega pole ta ammuilma suhelnud. „Keegi ei võta eales telefonitoru ega ürita sinuga ühendust võtta, et küsida: „Kuidas sul läheb?“ Vaat niimoodi oleks pidanud seda olukorda [Cattralli alusetut süüdistamist diivatsemises] lahendama. See suhe tundub mürgine,“ lajatas näitlejanna.