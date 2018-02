„Tanklatöö hollywoodlik tipphetk oli ühel ööl, kui korrastasime kolleegiga töökohta ja sisse tormas üks tüüp. Ta oli narkojoobenähtudega alaealine, kes näis jooksvat oma elu eest,“ räägib tanklatöötaja Alex. Ameerikalikud röövimised, relvaga vehkimised ja vägivallatsemised on Eesti tanklates küll haruldased, kuid samas võib vihane klient taskust rusika välja tõmmata, kui ta söögi- või joogipoolist kätte ei saa.

Eesti tanklatöötajad näevad üldiselt harva nii vägivaldseid juhtumeid nagu jõhker kaklus möödunud pühapäeva varahommikul, kui kaks meest ja üks naine klaarisid arveid Tallinna piiril asuvas Circle K bensiinijaamas. Tallinna piiril Laagris toimunud kakluse järel viidi haiglasse 43aastane mees, keda peksti jalaga näkku.

Mullu märtsis jõudis uudistesse „Prooviabielu“ saatest tuntud Liisa, kes sai peksa venelastelt, nii et keha oli marrastusi täis ja igemed katki. Esialgu välja toodud kakluse põhjus, et Liisa julges teha teistele klientidele märkuse, et vene keelt kõnelejad peaksid teenindaja poole pöörduma eesti keeles, oli ainult osa tõest. Tegelikult kuulus märkuse juurde räme sõim ja tõuklemine, millele tegi avangu just Liisa. Sellele järgnes stseen, mis sobiks paremini Metsiku Lääne kõrtsikujutlusega kui Põhja-Euroopa tanklamiljööga: Liisat lohistati mööda põrandat ja peksti jalgadega.

Kuigi Liisa juhtumi ja paljude teistegi sarnaste konfliktide puhul oli ühiseks nimetajaks alkohol – just nagu kõrtsis – käivad kliendid tanklas siiski enamasti teistel põhjustel: kütusevajadus või tühi kõht.