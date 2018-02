Kui täna ja teisipäeval on oodata lörtsi- ja lumesajuhooge, siis nädala keskpaigas asenduvad need krõbedamate külmakraadide ja tuulise ilmaga.

Ilmaprognoosi järgi sajab ka õhtul ja öösel kohati lund, saartel ka lörtsi. Saju võimalus on õhtul suurem Lääne-Eestis, öösel ka idapool. Oodatav sajuhulk ei ole suur: 0,2-1,0 mm. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, mistõttu võib olla kerget pinnatuisku. Teedel püsib jäiteoht.

Teisipäeval liigub aktiivne osatsüklon Taani väinade kohalt algul Stockholmi suunas ja jõuab päeval Sundsvalli lähistele ning selle servas sajab meil öösel kerget lund, päeval võib saartel lörtsi või ka vihma tibutada. Puhub võrdlemisi tugev kagutuul, puhanguid on 12, rannikul 15 m/s, päeval jääb veidi nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval 0..-2, saartel ja läänerannikul kuni +2°C.



Kolmapäeval tugevneb idapoolse kõrgrõhkkonna mõju ja on vaid üksikute nõrkade sajuhoogude võimalus. Tuul nõrgeneb ja puhub idakaarest. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul 0..-3, sisemaal -4..-9, päeval on saartel -1..+1, mandril -1..-5°C.