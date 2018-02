"Me olime kaks eri maailma, mis ei saanud läbi. Toona nimetasime 2 Quick Starti diskomeesteks," meenutasid ansambli Sõpruse Puiestee solist Allan Vainola ja tekstikirjutaja Mait Vaik Rock FM-ile antud intervuus.

Allan Vainola ja Mait Vaik meenutasid aega, mil punkbändid konkureerisid Eestis pead tõstnud diskomuusikaga. Vainola sõnul toimus Vennaskonna ja 2 Quick Starti vahel ka päris karme konflikte. "Kus nad (2 Quick Start - toim.) Vennaskonda publiku vahelt pudeliga viskama hakkasid," paljastab Vainola.

Vainola sõnas Rock FM-i intervjuus, et ta ei saa 2 Quick Starti siiani kestvat edu objektiivselt hinnata. "Palju halba on meeles," naerab muusik.

