Suurbritannia tuntuim abiorganisatsioon Oxfam sipleb suures skandaalis. Nimelt korraldasid Haitile pärast maavärinat appi läinud Oxfami töötajad seal prostituutidega seksiorgiaid, vahendab päevaleht The Times.

Suurbritannias juba 1942. aastal asutatud hädaabi- ja arenguorganisatsioon Oxfam tegutseb enam kui 90 riigis. Selle veebileheküljel on kirjas, et kriiside ja katastroofide ajal päästetakse elusid ja aidatakse normaalset elu taastada. Oxfamil on üle 5000 palgalise töötaja, kellele lisandub 22 000 vabatahtlikku. Eraannetajad annavad abiprogrammidele igal aastal 300 miljonit naelsterlingit. Suurbritannia valitsus toetas mullu Oxfami 32 miljoni naelsterlingiga.

Haitil toimunu paljastas The Times

Paraku sattub Oxfami töötajate hulka musti lambaid. Nii kirjutaski päevaleht The Times eelmisel reedel esiküljel organisatsiooni vääritutest tegudest. Nimelt sai päevalehele teatavaks, et Oxfam korraldas 2011. aastal sisejuurdluse, et uurida Haitil pärast ohvriterohket maavärinat juhtunut.