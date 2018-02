80-aastane naine pääses vannist välja alles siis, kui naaber märkas, et naabrinaisel on pidevalt kardinad ees, kirjutab Mirror.

Essexis jäi vanem naine kolmeks päevaks vanni lõksu, sest oli liiga nõrk, et vannist ise välja ronida.

Nõrk naine toimetati haiglasse, kus selgus, et ta oli kolm päeva vannis abi oodanud.

Politsei rõhutas, et see juhtum peaks meile kõigile meenutama, et peaksime oma eakaid sugulasi ja naabreid terasemalt jälgima.