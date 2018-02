Jaanuaris Kambodžas arreteeritud kümnepealisest turistide grupist pääses seitse inimest eelmisel nädalal koju. Turiste süüdistati pornograafilise materjali tootmises, vahendab BBC.

Kõik kümme turisti eitavad kohtus neile esitatud süüdistusi. Kambodža võimude süüdistus tugineb video- ja pildimaterjalil, mis nende hinnangul on pornograafiline. Tegevus leidis aset turistide peol ning ehkki võib öelda, et pidu on ülemeelik, ei võtnud väänlevad ning seksiakte imiteerinud lääne rändurid kordagi riideid seljast. Päris seksiks samuti (vähemalt kaamerasilma ees) ei läinud.

Eelmisel nädalal vabastas kohus kautsjoni vastu seitse kümnest arreteeritud turistist. Nende seas on Uus-Meremaa, Kanada ja Suurbritannia kodanikud. Neil kästi kohe Kambodžast lahkuda ning neil on igaveseks riiki sisenemise keeld. Süüdistus nende vastu jäi endiselt kehtima. Selle nädala alguseks on kõik seitse elusalt ja tervelt koju jõudnud.

Kolm inimest, kes endiselt vangistuses viibivad, on pärit Suurbritanniast, Norrast ja Hollandist. Nemad peavad hetkeseisuga ka kohtu ette minema, neid süüdistatakse siivutu peo korraldamises.

Kambodža populaarsus turismimaana, eriti nn seljakotirändurite jaoks, on järjest tõusmas. Sellest on kasu lõiganud ka ärikad, kes avavad uusi ööklubisid ja muid lokaale. Kambodža on aga endiselt väga traditsioonilise ja konservatiivse maailmavaatega riik ning ei jõua vabameelsuses tihti lääne turistide lõbusale meeleolule järele.